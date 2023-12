Maiorca-Osasuna – probabhili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Due squadre di metà classifica della Liga che cercano di chiudere in bellezza il 2023 si affrontano giovedì 21 dicembre sera all’Estadi Mallorca Son Moix: il Mallorca ospita l’. Le due squadre si affrontano per la prima volta da marzo, quando la scorsa stagione pareggiarono senza reti. Il calcio di inizio diè previsto alle 21:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo aver battuto il Valle Egues e il Siviglia senza risposta rispettivamente in Copa del Rey e nella Liga, ilha dovuto accontentarsi di un punto in uno stallo senza reti con l’Almeria lo scorso fine settimana. I Bermellones sembrano aver lasciato gli scarpini da tiro negli spogliatoi, visto che hanno effettuato solo ...