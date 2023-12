Maiorano FdI | “A Taranto in scena uno squallido teatrino politico”

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “Quello che è accaduto nell’ultimo Consiglio comunale ditestimonia la debolezza del sindaco Melucci e della sua Amministrazione, oramai inesistente e priva di lungimiranza politica. Abbiamo assistito a dei cambi di casacca da parte di numerosi consiglieri comunali che, dalla sera alla mattina, hanno cambiato idea come se nulla fosse. Tante nuove dichiarazioni e tanti slogan quasi elettorali ma poche, pochissime certezze per la città che, purtroppo, continua ad essere vessata dalle scelte di una maggioranza senza identità e prospettiva futura”. Così l’onorevole Giovannidi Fratelli d’Italia, componente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia. “L’esito della votazione in merito al bilancio di previsione, approvato con solo 16 voti a favore, rappresenta la riconferma ...