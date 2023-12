M O | Wp | Israele valuta cessate il fuoco di due settimane

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic. (askanews) –starebbe prendendo in considerazione unildella durata di almeno due, seguito da un graduale ritiro delle truppe israeliane, soprattutto nel nord di Gaza, nel tentativo di rilanciare un accordo per il rilascio degli ostaggi: è quanto si legge oggi sul Washington Post. Secondo quanto riferito, fonti ufficiali israeliane e americane sarebbero interessate a riprendere le trattative per un accordo con Hamas, attraverso la mediazione del Qatar, con l’obiettivo di liberare il maggior numero dei 129 ostaggi israeliani ancora tenuti prigionieri a Gaza. Il quotidiano spiega chestarebbendo la possibilità di accettare un lungoilche potrebbe durare circa due ...