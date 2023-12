Luis Carrero Blanco | cinquant’anni fa l’Eta sferrava la mazzata definitiva al regime di Franco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’operazione Ogro, cioè Orco, scatta il 20 dicembre 1973. Lo scopo iniziale del, organizzazione indipendentista basca, è quello di rapire l’ammiraglio, delfino di, per dare scacco matto a unche tiene in pugno la Spagna da più di trent’anni. Nel frattempo peròsi dimette per problemi di salute, nominando propriocome capo del governo. La sicurezza intorno all’ammiraglio aumenta, il sequestro diventa troppo rischioso: la base Eta da Bilbao opta per un attentato. Questa la trama del film Ogro, di Gillo Pontecorvo (David di Donatello 1980), con Gian Maria Volontè e altri attori iberici. Ma anche il racconto di come sono andate davvero le cose. La popolazione basca ha sempre ...