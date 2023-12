Lufthansa torna a comprare Boeing anche per corto e medio raggio

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’economia tedesca arranca ma il Gruppo, che in Europa rappresenta il maggiore sistema di vettori aerei, piazza un maxiordine con opzioni per cento737 Max, firmando la prima commessa per velivoli a corridoio singolo perdopo quasi trent’anni. E lo fa, soprattutto, tradendo il costruttore europeo Airbus. L’ordine, infatti, reintroduce il B-737 nel Gruppodopo che l’ultimo esemplare di questa serie, un B-737-300, era stato consegnato nel 1995, ma la storia ricorda che la compagnia contribuì al successo commerciale del bireattore americano perché tra i primi vettori a ordinarlo nel 1967, ovvero da quando prese in consegna il primo di 146 velivoli. La compagnia aerea aveva dismesso l’ultimo B-737 nel 2016, quando ha avviato un programma di ...