Loy Civ | ‘necessario operare con maggiore autonomia'

Quando Another Brick In The Wall Part 2 dei Pink Floyd divenne di dominio pubblico, l’iracondo Roger Waters dovette fare delle precisazioni. ... (optimagazine)

Succivo : per la prima volta in Campania la corista dei Pink Floyd Durga McBroom

Succivo. Per la prima volta in esclusiva Durga McBroom sarà in Campania il 9 Dicembre 2023. Si esibirà con i Floyd Moon in un concerto di ... (casertanotizie)