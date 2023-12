L' Ordine dei giornalisti contro il governo Meloni | ' Pesante limitazione al diritto di cronaca'

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L'deicontesta ile il provvedimento votato dalla maggioranza di destra, che limita ildisulle indagini in corso di svolgimento. "Il divieto di ...

"La gentilezza non è sintomo di debolezza, ma espressione di forza e di determinazione". Ad affermarlo è stato il professor Lucio Romano, membro del ... (247.libero)

Più soldi in busta paga, circa 194 euro lordi mensili ma anche, a differenza di quanto avvenuto per medici e infermieri, pensioni migliori. Oltre ... (open.online)

Assalto alla Cgil, al processo a Roma condannati Fiore, Aronica e Castellino

Questa la sentenzagiudici della prima sezione penale di Roma nel processo per l'assalto alla ...corso della requisitoria la pm Dito - alla luce delle univoche dichiarazioni delle forze dell'...

Stop alle pubblicazioni degli atti di custodia cautelare, l’Ordine dei giornalisti: “Un bavaglio, così si lim… La Stampa

Napoletani, se lavorassero come piangono: l'Ordine dei Giornalisti non sanziona Filippo Facci Fanpage.it

Bari, vigilie, aperitivi e movida, sicurezza alza il tiro: tolleranza zero

Ieri in Prefettura il tradizionale comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista delle festività ... quest’anno coincidono con il sabato, una sorta di prologo dei lunghissimi aperitivi e ...

Benevento: potenziati i servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione delle feste

Nella mattinata odierna si è tenuta, presso il Palazzo del Governo e presieduta dal Prefetto, la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’incontro ha coinvolto i verti ...