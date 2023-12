L'Open Banking atterra in Banca del Fucino

Applicazioni come il PFM si collocano infatti nell'ambito del cosiddetto "" e dell'Innovation, espressione che identifica le nuove possibilità di scambio di dati e informazioni tra ...

Uno sguardo al futuro dei sistemi di Core Banking AziendaBanca

Un'alternativa alle carte di credito in Europa L'open banking per i pagamenti istantanei EconomyUp

Spare closes a $3m investment to lead open banking innovation in the Middle East

Spare, the pioneering open banking services provider, today announced the close of a $3 million funding round led by Vision Ventures with participation from Wa’ed Ventures, Seedra Ventures, global ...

Iceland-founded Meniga raises €15 million in Series D funding to expand personal finance solutions for global financial institutions

Meniga, a fintech company based in Reykjavik, recently raised €15 million in Series D funding. Notable backers in this round include major European banks like ...