L' omicidio di Vanessa Ballan mostra tutti i limiti e l' impotenza di norme inapplicabili nella realtà

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’della 26enne, dalle prime ricostruzioni ha tutta l’aria di essere l’ennesima cronaca di una morte annunciata: La donna aspettava il suo secondo figlio ed è stata brutalmente picchiata ed uccisa con sette coltellate al toracesua casa a Spineda di Riese Pio X in provincia di Treviso. Il presunto assassino, Bujar Fandaj, un 41enne di origini kosovare attualmente in stato di fermo, sarebbe stato denunciato dalla vittima per stalking nel mese di ottobre. Un caso che ricorda quello di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa a Bologna, che aveva denunciato anche lei per stalking, l'ex compagno Giovanni Padovani, accusato dell', senza che fossero stati presi provvedimenti restrittivi nei confronti dell'uomo.«Il Pm dovrebbe ascoltare le vittime invece di delegare alle ...