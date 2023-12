Lo prometto | lo sposo sconcerta moglie e invitati | il matrimonio finisce in tragedia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Non è vero che i matrimoni sono tutti noiosi e uguali. Ce ne sono anche di imprevedibili, che restano negli annali. Quelli in cui almeno uno dei due sale all'altare senza avere piena consapevolezza di chi abbia di fronte e a cui sta per legarsi per tutta la vita. È il caso di Cody e Kaitlin, giovane coppia di 27 anni, resasi protagonista di un episodio grottesco al momento fatidico del sì. O meglio, la colpa è tutta del promesso, Cody che, al momento di pronunciare i voti nuziali, invece di limitarsi ad un classico “lo voglio”, se n'è uscito con la frase agghiacciante: “di sculacciarti ogni volta che posso”. Cala il gelo e, dopo un attimo di attesa e qualche risata d'imbarazzo, aggiunge: “Non ho altro da dire”. Nel tentativo di recuperare la situazione, interviene l'officiante che, mentre Cody sta ancora ridendo, chiede: ...