“Lo abbiamo trovato” Scomparso da tre giorni | la scoperta dei carabinieri

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Erada tre, poi nelle ore scorse ladei. Ancora da capire cosa sia successo al 42ennesenza vita nell’appartamento che aveva preso in affitto a Novafeltria in provincia di Rimini. L’allarme era scattato nelle ore scorse quando il padrone di casa, non avendo più notizie dell’uomo, aveva avvertito in militari. Così il personale del 115 si è presentato sul posto insieme ai militari dell’Arma. >“Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa”. Grande Fratello, l’annuncio ufficiale: cosa è successo È stata forzata la porta d’ingresso e, una volta all’interno dell’abitazione, i vigili del fuoco hanno fatto la macabra. Immediatamente l’intero appartamento è stato sigillato per consentire lo svolgimento degli accertamenti e del fatto è stato ...