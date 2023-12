LIVE Roma-PSG 0-2 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | Katoto firma la seconda rete

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Gol di, di destro sul secondo palo,-PSG 0-2. 64? Fuori Baltimore, dentro Martens nel PSG. 62? PSG che prova ad abbassare i ritmi di gioco. 60? Si scaldano gli animi in campo. 58? Giacinti in contropiede manda alto da ottima posizione. 56? Sinistro di Serturini, tiro centrale. 54? Colpo alla schiena per Giacinti, ma resta comunque in campo. 52? Spinge la, ma dalla panchina si cominciano a muovere le altre giocatrici giallorosse. 50? Karchaoui da fuori area non trova la porta difesa da Ceaser. 48? Baltimore di testa manda fuori il pallone da buona posizione. 46? Inizia il secondo tempo! 19.40 Psg in vantaggio contro laper 1-0, la squadra parigina approfitta di una disattenzione difensiva della, in ...