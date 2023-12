LIVE Roma-PSG 0-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | sinistro alto di Giugliano!

Leggi su oasport

21? Mancino di Giugliano che finiscesopra la traversa. 19? Partita che resta su un ritmo molto basso, con entrambe le squadre attente tatticamente. 17?che continua con il suo pressing offensivo. 15? Cross di Di Guglielmo che finisce sul fondo. 13?che prova a ripartire con la velocità di Valentina Giacinti. 11? Cambio di modulo del PSG che prova ad alzare i terzini a centrocampo. 9? Katoto di testa non impegna Ceaser. 7? Possesso palla prolungato per laa centrocampo. 5?che alza il baricentro, vuole subito arrivare al gol. 3? Tentativo di forza di Viens, respinge Kledrznek con i piedi. 1? Inizia la partita! 18.40 Ingresso in campo delle giocatrici. 18.35 Tra cinque minuti l'ingresso in campo delle ...