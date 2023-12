LIVE Piacenza-Benfica 3-0 | Champions League volley in DIRETTA | vittoria sofferta degli emiliani che volano in testa al girone!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.22. ladi Berlino contro Ankara regala il primo posto in classifica con 9 punti ache però ora è attesa da due trasferte a fila, ad Ankara contro l’Halkbank e a Berlino. Unametterebbe praticamente in ghiaccio la qualificazione ai quarti 22.20: Il solitoun po’ svagato ma che riesce comunque a ritrovarsi nei momenti clou della partita, dopo qualche strigliata di Andrea Anastasi che tiene in panchina Simon e getta nella mischia dopo pochi scambi Gironi al posto di uno spento e stanco Romanò ancora non al meglio dopo l’infortunio. Bravi glinel punto a punto e a vincere tre set molto equilibrati 22.19. Che fatica per unanon certo impeccabile contro un ...