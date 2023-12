LIVE Piacenza-Benfica 2-0 | Champions League volley in DIRETTA | emiliani avanti nel terzo set | 12-10

Leggi su oasport

14-13 Vincente senza muro da zona 4 Recine 13-13 Vincente da zona Ryuma 13-12 Ace Wohlfahrstaetter 13-11 Errore al servizio13-10 Vincente Alonso di seconda intenzione 12-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gironiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11-10 La parallela di recine da zona 4 10-10 Errore al servizio9-10 Mano out Ryuma da zona 4 9-9 Errore al servizio9-8 Mano out di Lucarelli in pipe 8-8 La pipe di Ryuma 8-7 La parallela di Gironi da zona 2 7-7 Ace Santos 7-6 Vincente Machado da zona 4 7-5 Errore al servizio7-4 Errore al servizio6-4 Mano out Ryuma da zona 4 6-3 La pipe di Recine 5-3 Out Gironi da seconda linea 5-2 Mano out Gironi da seconda linea 4-2 Mano out Recine da zona 4 3-2 ...