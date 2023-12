LIVE Piacenza-Benfica 1-0 | Champions League volley in DIRETTA | gli emiliani soffrono ma vincono il primo set | 30-28

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-28 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gironiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Unatutt’altro che perfetta si salva e riesce a vincere ilset! 29-28 La slash di Alonsoooooooooo 28-28tempo Alonso 27-28 Out Recine da zona 4 Taglio a un ginocchio per Ryuma 27-27 Errore al servizio27-26 Out il bagher di Santos 26-26 La slash di Caneschi dopo l’attacco di recine difeso dal25-26 Muro di Machado 25-25 Out il palleggio di Machado 24-25tempo eschenko 24-24 Lucarelliiiiiiiiiiiiiiiiii! Mano out da zona 4, secondo set ball annullato 23-24 La parallela di Lucarelli da zona 4 22-24 Vincente Banderò da zona 4 22-23 mano out Gironi da seconda linea 21-23 In rete l’attacco di seconda linea di ...