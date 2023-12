LIVE Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne 84-61 | Eurolega basket in DIRETTA | milanesi in controllo nel finale | secondo successo consecutivo! 17 punti per Melli e 13 per Shields

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:20 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:15 Match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena, con l’EA7 Emporio Armani che ha dominato la partita grazie agli strappi decisivi toccando anche il +23 come massimo vantaggio le quarto conclusivo. Nicolòtop scorer con 17, insieme a Shavonautore di 13. Primo canestro pesante inper Guglielmo Caruso, con i campioni d’Italia attesi dal confronto contro il Panathinaikos Atene venerdì sera alle 20:30 sempre ad Assago. Per l’...

LIVE EuroLeague - Olimpia Milano vs Asvel, diretta 3° quarto 27'+23 Armani

L'Olimpia Milano torna a casa dopo la vittoria di Barcelona, per ospitare nella 15esima giornata di EuroLeague Basketball l'Asvel Villeurbanne, ultimo in classifica, guidato dall'ex vice di Ettore ...