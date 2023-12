LIVE Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne 13-8 | Eurolega basket in DIRETTA | meneghini avanti dopo 5? | triple di Melli e Flaccadori

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-10 Schiacciata in contropiede di Johannes Voigtmann: vantaggio in doppia cifra per i milanesi a meno di quattro minuti dalla prima sirena! 18-10 Nicolòrisponde subito: canestro e 8 punti per l’ex Fenerbahce Istanbul! 16-10 Appoggio al tabellone di Moustapha Fall: l’batte un colpo e chiude un parziale di 11-0 dei padroni di casa! 16-8 MEEEELLI DA LONTANISSIMO: CHE BOMBA DEL REGGIANO, +8! 13-8 DIEGOOOII: TRIPLAAAAAA 10-8 Taglio perfetto di Devon Hall: l’rimette il naso! 8-8 NICOLOOOO MEEEELIII: LA BOMBA DEL CAPITANOOOOOO 5-8 Tripla di Luwawu-Cabarrot: l’ritorna! 5-5 Devon Hall va fin in ...