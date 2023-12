LIVE Italia-Spagna calcio a 5 in DIRETTA | serve vincere alle 18 30 per sperare nei playoff verso i Mondiali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro valevole per la qualificazioni ai prossimidia 5. Nell’ultimo incontro del Gruppo D dell’Elite Round delle qualificazioni ai2024 dia 5 in Uzbekistan l’affronterà la, prima in classifica, con l‘obiettivo di strappare un pass per i. Dopo la sconfitta di venerdì scorso in trasferta contro la Slovenia, i ragazzi di Massimiliano Bellarte sono chiamati ad un’impresa contro la, aritmeticamente vincitrice del raggruppamento. Gli azzurri sono chiamati a ...