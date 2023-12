LIVE Inter-Bologna | cronaca e risultato in diretta della partita

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è l’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ORE 21.00) 20:30 Mezz’ora al calcio d’inizio di, ottavo di finale di Coppa Italia. A seguire le formazioni ufficiali:(3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto;Arnautovic, Lautaro Martinez.In panchina: Sommer, Di Gennaro; Sensi, Thuram, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Pavard, Dimarco, Agoumé, Stabile, ...

MILANO - Inter e Bologna , forse le due formazioni più in forma del momento, si affrontano a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia .

