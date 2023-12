LIVE Inter-Bologna Coppa Italia 0-0 | via al secondo tempo a San Siro!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è l’incontro valido per gli ottavi di finale di2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ORE 21.00) 46? VIA AL! 45? FINE PRIMO! 40? Lautaro Martinez sulla fascia destra ha la meglio su Lykogiannis, il greco non può far altro che atterrarlo commettendo un fallo 37? Lancio di Klaassen, in ottima forma questa sera, per Bastoni. Da questi palla in mezzo per Lautaro Martinez che anticipa Beukema 33? A terra ancora Frattesi, fallo di ...