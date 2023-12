LIVE – Igokea-Tortona 15-20 | Champions League 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ilindi, sfida valida come 6^ giornata del Gruppo H delladi. La formazione piemontese non è riuscita a centrare il colpaccio sul campo di Murcia che avrebbe permesso agli uomini di qualificarsimente agli ottavi di finale. Anzi, l’87-75 in casa degli spagnoli ha portatoin svantaggio nel confronto diretto: questo vuol dire che contro i bosniaci ora serve una vittoria, che vorrebbe dire primo posto in caso di sconfitta di Murcia. Se gli spagnoli dovessero vincere, o sedovesse perdere contro(o entrambe le cose), per gli uomini di coach Ramondino sarà secondo posto e quindi ...