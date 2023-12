Lights in Nature-Life | luci e suoni per vivere la magia del Natale

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma si tinge ancora una volta delledegli artisti di Light Art internazionali.inè l’evento che illumina i Giardini Brancaccio per tutto il periodo natalizio e non solo. Le installazioni luminose più famoso al mondo arrivano per la prima volta in Italia, a Roma, e si preparano ad illuminare le notti nei Giardini Brancaccio fino al 18 febbraio 2024., suggestione allieteranno il periodo più suggestivo dell’anno per farciun’atmosfera che ricorda molto da vicino quelle del mondo delle fiabe.inè un invito aun’esperienza pervasa di luce e ad esplorare uno spazio da sogno dove percepire l’incanto palpabile della natura e godere di ...