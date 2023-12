Liga 2023 2024 | Sergi Roberto trascina con una doppietta il Barcellona per il 3-2 all’Almeria

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Terminata la sfida valida per la 18esima giornata ditrae Almeria. Il capitanola sua squadra ad una vittoria nei minuti finali per 3-2, guadagnando tre punti importantissimi per la classifica. Alla fine del primo tempo arrivano fischi per i, inchiodato sull’1-1 d: ai blaugrana servirà una ripresa su ben altri ritmi. La squadra di Xavi si sblocca su palla inattiva al 33?. Il brasiliano Raphinha torna al gol dopo tre mesi approfittando di una corta respinta di Maximiano, che pure aveva compiuto una grande parata sulla testata di Araujo, 1-0. Il pareggio di Baptistao arriva al 42?. La giocata sbagliata di Araujo sul passaggio di Arribas rimette in gioco Baptistao ...