Librino | ai domiciliari | distrugge i mobili | picchia la madre e appicca il fuoco | ritorna in carcere

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pubblicato il 20 Dicembre, 2023 Era riuscito a beneficiare degli arrestial posto delun 33enne catanese, accolto in casa dalla62enne, nonostante lei coabitasse nell’appartamento con un’altra figlia, il genero e 4 nipotini. Tuttavia il 33enne, che inera finito per aver commesso reati contro il patrimonio, ha inteso ricambiare il gesto di grande solidarietà familiare e umana della donna con schiaffi, pugni e minacce. In particolare, l’altra sera all’ora di cena, dopo che laaveva cucinato cibi fritti, l’uomo avrebbe iniziato a lamentarsi del forte odore di frittura, nonostante la donna avesse aperto le finestre per far cambiare aria alla casa. Il 33enne, in uno scatto d’ira, avrebbe quindi rotto il tavolo della cucina e gli oggetti posizionati accanto ...