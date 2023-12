Liberalismo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) è un vocabolo che viene ormai utilizzato con una moltitudine di accezioni, talvolta persino opposte. Ciò è quasi inevitabile perché – come ci spiega Michael Freeden, professore emerito di Politica all’Università di Oxford – non esiste una cosa unica e univoca chiamata . Ma, parimenti, è anche importante avere la consapevolezza che una così complessa tradizione di pensiero ha un percorso di sviluppo ben preciso e si fonda su alcuni princìpi che una ricerca approfondita sa distinguere. L’obiettivo di questo libro – arricchito da una densa introduzione di Maurizio Serio – è proprio quello di fornire una mappa delle diverse varianti liberali, nella consapevolezza, come spiega lo stesso autore, che le idee liberali hanno avuto origine in tempi diversi, da fonti diverse e con diversi obiettivi. Per tali ragioni, Freeden descrive l’ideologia liberale come il risultato di cinque strati ...