L’Hellas Verona sotto sequestro | “La squadra ne risentirà | gli stranieri soprattutto”

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è finito: indagato per bancarotta il presidente Maurizio Setti. La società annuncia che impugnerà la decisione del giudice per le indagini preliminari, ma è caos in Serie A. Davide Torchia, agente di Rugani, è intervenuto ai microfoni di TVPlay, per parlare del rinnovo del suo assistito con la Juve, della crisi del Napoli e deldel. “Il Napoli sta vivendo una sensazione di smarrimento“, ha esordito Torchia. Maurizio Setti, presidente deldel 100% delle azioni (LaPresse)“Non vuol dire che non ci sono capacità tecniche… Il calciatore, secondo me, tende a voler fare tutto da solo per aiutare lae in questo modo crea ancora più confusione“, ...