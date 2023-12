L’emendamento che ha escluso Donald Trump dalle primarie in Colorado | «Vogliono sbattermi in prigione»

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il candidatoè statodal voto dellerepubblicane in. La Corte suprema lo ha deciso a causa del suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021. La decisione è stata presa a maggioranza: 4 a 3. È la prima volta nella storia che un candidato alla presidenza degli Stati Uniti viene dichiarato ineleggibile. La Corte ha motivato la decisione citando il 14esimo emendamento, che escludecariche pubbliche i funzionari coinvolti in «insurrezioni o rivolte» contro il governo americano. Steven Cheung, portavoce della campagna diper il 2024, ha annunciato un ricorso alla Corte suprema degli Stati Uniti. E ha parlato di una decisione «sbagliata e antidemocratica». Cosa succede il 5 novembre 2024 Il ...

