L’Ecofin trova l’accordo sulla riforma del Patto di Stabilità Ue Gentiloni | “Buona notizia per l’economia europea”

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) I destini dell’Ue corrono sull’asse Parigi-Berlino. È sempre stato così e lo è stato anche questa volta. I ministri economico finanziari dei paesi membri, riuniti insolitamente in videoconferenza, hanno raggiunto un accordotormentatadeldi. La fumata bianca, non scontata, arriva dopo che, martedì sera, il ministro tedesco Christian Lindner e il collega francese Bruno le Maire si sono incontrati a Parigi per smussare i punti di divergenza. Durante la serata c’è stata anche una telefonata al ministro italiano Giancarlo Giorgetti, non si sa se per comunicare o condividere. La presidenza di turno spagnola scrive su X che si tratta di unacon nuove regole “realistiche, equilibrate, adatte alle sfide presenti e future”. Confermato il periodo di grazia 2025-2027 in cui ...