Lecce | Corvino | “Mercato? Con tre giocatori in Coppa d’Africa potremo pensare a delle entrate”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il direttore generale dell’area del, Pantaleo, parla ai microfoni di Radio Sportiva: “Non pensavamo di avere 20 punti dopo 16 gare e di poter ripetere il percorsoscorse stagioni, ma sappiamo benissimo che per raggiungere la quota salvezza c’è ancora tanta strada da fare. Non abbiamo né fondi d’investimento né magnati dietro, c’è il legame tra squadra e territorio, attraverso le idee cerchiamo di patrimonializzare per dare continuità operativa del club. Krstovic? Quattro gol non sono pochi per una squadra che lotta per la salvezza, logico che non poteva tenere il ritmo dell’inizio, la Serie A è difficile per gli attaccanti, avere la possibilità di cambiarlo con Piccoli è un vantaggio”. Continua poi: “A gennaio nessuno si muoverà, non possiamodi indebolirci. Non posso negare che avendo tre ...