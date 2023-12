Lecce | Banda | «Abbiamo delle possibilità contro l’Inter»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Le parole di Lameck, esterno offensivo del, in vista della prossima gara. I dettagli Lameck, esterno del, ha parlato in conferenza stampa della stagione del club giallorosso. PAROLE – «sarà unapartite più importanti del campionato. Vogliamo andare a giocare meglionostre potenzialità, consapevolidifficoltà ma anchenostre. Ho tante cose da migliorare, soprattutto segnare gol e fare assist. La mia migliore partita stagionale è statala Fiorentina, sia dal punto di vista personale sia della squadra. Col Bologna non ho fatto bene invece».