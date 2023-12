Le vendite di auto crescono in tutta Europa | in primis l' Italia Le elettriche pure sono il 14%

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Novembre 2023 è il sedicesimo mese consecutivo di crescita in, e l’cresce più di tutti nel confronto fra 2023 e 2022. Buona la quota dell’elettrico, che crolla però in Germania....

La Daihatsu sospenderà le spedizioni di tutti i modelli di auto attualmente in produzione sia in Giappone che all’estero, a fronte di presunte ... (feedpress.me)

Senza incentivi l' auto elettrica fa flop

Senza incentivi, almeno allo stato attuale, leelettriche restano al palo. Caso italiano a parte, dove i sostegni ci sono, però sono ... ledi vetture a batteria sono crollate del 22,5% e ...

Mercato auto Europa novembre 2023: +6,0%, 16 mesi di crescita ma inizia un rallentamento

Il mercato dell’auto in Europa a novembre 2023 viaggia da 16 mesi consecutivi con l’indicatore in rialzo, ma non più a doppia cifra: a novembre […] ...

