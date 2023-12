Le Uova nel paniere

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Questa è una storia di lacrime e spada. Le lacrime sono quelle della Ferragni, la leader della sinistra Sanremese. Questi caini dei media si stanno vendicando per averli snobbati in quanto antichi. Non solo hanno scoperto la storia del pandoro, ora hanno preso di mira pure ledi Pasqua per i bambini autistici. Sembra che le lacrime della Ferragni abbiano superato il livello delle acque dell’alluvione in Emilia Romagna, terra adottiva della sua vice, Elly Schlein. Ma che c’entra la spada direte voi?Leggi anche: Il retroscena sul video di Chiara Ferragni: il dettaglio sulla maglia che indossa non è sfuggito a nessuno Chiara Ferragni e l’esposizione inevitabile: non è la prima e non sarà l’ultima C’entra, perché chi di spada ferisce di spada perisce. Se la Ferragni, forse mal consigliata da Fedez, non fosse entrata nell’agone del Mood politico, non avesse ...