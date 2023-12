(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ilcompra Bale, l’Europa lo paga.passati poco più di 10 anni dall’acquisto del gallese che tanto scandalo generò tra i media, quanto meno tra quelli poco propensi a lisciare il pelo ai tifosi e più attenti allo sguardo d’insieme sul calcio, leggi la sua sostenibilità economica e il rispetto delle regole. All’epoca infatti diverse banche spagnole che avevano finanziato l’acquisto di Bale dal Tottenham Hotspur – primo giocatore il cui costo del cartellino aveva sfondato il muro dei 100 milioni di euro – era le stesse ad aver beneficiato dei soldi stanziati dal fondo europeo per combattere la crisi creditizia e salvare gli istituti in maggiore difficoltà. Perché la politica deidi Florentino Perez, che aveva sostituito quella fallimentare degli Zidanes y Pavones, non si fermava davanti a ...

champagne , per brindare a un incontro... Uno solo? Macché! Secondo la procura di Latina tra i Soumahoro era tutto un cin cin. In mezzo alle spese ... (liberoquotidiano)

Totonno, l'ultimo scugnizzo

Per riuscirvi, non badò a. Prima convinse Ferlaino ad acquistare l'olandese Ruud Krol, icona ... Per farcela bisogna essere realmente. E Juliano non ha mai rinunciato alla propria ...

Le spese folli dei Galacticos sono un ricordo: il Real Madrid è diventato economicamente sostenibile Il Fatto Quotidiano

Spese folli e riti voodoo a Genova: “Ecco come l’avvocata progettava la morte dell’anziana assistita” Il Secolo XIX

Inzaghi, Arteta, Xabi Alonso, Michel: allenatori in vetta in Europa

Inter, Arsenal, Bayer Leverkusen e Girona: in testa ai campionati ci sono quattro allenatori di quarant’anni, idee chiare e gran voglia di vincere ...

Conflitto con il Villoresi l’ex ministro Centinaio a fianco degli agricoltori

«Io sto con gli agricoltori». Nel braccio di ferro fra gli imprenditori agricoli della Bassa e il Consorzio Villoresi sulla questione del cavo Ravano (e non solo) scende in campo anche il vice preside ...