Le previsioni meteo di giovedì 21 dicembre 2023

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Maggiori addensamenti in transito tra la sera e la notte ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +7°C e +14°C. Lazio Tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma senza precipitazioni di rilievo associate. NAZIONALE AL NORD Al mattino ampi spazi di sereno, attesi banchi di nebbia lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito a nord-est, isolati piovaschi sulla Valle d’Aosta. In serata e in nottata attese precipitazioni sui rilievi di confine, nevose oltre 1300-1500 metri. AL CENTRO Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata atteso un ...