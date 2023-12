Le più belle canzoni di Celine Dion | My Heart Will Go On | I’m Alive e tante altre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Esiste un mondo ancora più bello oltre MyGo On. Ecco le piùdi, una delle voci più amate della scena pop internazionale. MyGo On (1997) MyGo On è la canzone simbolo del film Titanic, uscito nel 1997. Scritta da James Horner eJennings, è stata cantata dacon la sua voce dolce e struggente, che ha commosso il pubblico. Il brano racconta il legame indissolubile tra due innamorati che si promettono di restare uniti anche dopo la morte. Il video alterna immagini del film a quelle della can, che interpreta la canzone su una nave. ...