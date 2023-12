Le incoraggianti prospettive di crescita delle rinnovabili offshore in Italia

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Archiviata la Cop28, che ha tracciato il sentiero della transizione energetica globale, le economie industrializzate sono chiamate a un’accelerazione verso un futuro fondato sulle. Nel testo finale della conferenza sul clima, infatti, c’è l’indicazione di triplicare le fonti energetiche pulite entro il 2030. In questo contesto, rivestiranno un ruolo sempre più rilevante le tecnologie(in mare) applicate soprattutto all’eolico e al fotovoltaico. Secondo Elettricità futura, l’è il terzo mercato a livello globale per «potenziale di sviluppo dell’eolicogalleggiante»: in prospettiva, potrebbe imporsi come leader della filiera tecnologica europea. Ma la strada, anche per quanto riguarda l’eolico in mare, è ancora lunga: al 2022, nel nostro Paese risultava una capacità installata di ...