Le 7 vite del fantasma di Gaza | continua la caccia delle Idf al capo di Hamas

Filippo Della Vite ha chiuso al tredicesimo posto il gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino . L’azzurro ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 In testa alla gara al momento c’è Sam Maes con 0.28 di vantaggio su Timon Haugan. Il belga ha ... (oasport)

Pagelle SCI alpino DI oggi Domenica 17 dicembre Federica Brignone, 10: terza vittoria stagionale, ventiquattro in carriera in Coppa del Mondo. Sta ... (oasport)

nella seconda manche dello slalom gigante Della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino , andato in scena in Alta Badia, Filippo Della Vite , 14° dopo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Steen Olsen terzo a 0.31. Vinatzer è 9° quando ne mancano ancora 12. E’ il momento dell’austriaco ... (oasport)

Sci alpino - Filippo Della Vite : “Non sono partito bene - tracciato meno dispendioso degli anni scorsi”

Una prova non eccezionale per Filippo Della Vite sulla Gran Risa: il giovane bergamasco non è riuscito ad esprimere il meglio del suo potenziale ... (oasport)