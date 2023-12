Lazio | nuova offerta araba per Immobile | TUTTI i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023), l’Arabia Saudita è pronta a ripiombare sugià a gennaio: l’Al Ahli pronta ad unachoc per l’attaccante Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercatodi gennaio potrebbe dover fare di nuovo i conti con l’Arabia Saudita in riferimento a Ciro. L’Al Ahli, attuale squadra di Firmino e Mahrez, sarebbe pronta a mettere sul piatto un biennale da 35 milioni di euro netti. Una cifra che potrebbe far vacillare il capitano biancoceleste che però sembra orientato a rimandare qualsiasi discorso a giugno. La situazione va comunque monitorata.