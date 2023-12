Lazio | Isaksen e Romagnoli ok | Lazzari unico assente a Empoli

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tutti in gruppo, nessuno escluso. L’infermeria si svuota e Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, può dichiarare finita l’emergenza soprattutto in difesa. Anche oggi, infatti,si è allenato regolarmente in gruppo, partecipando anche alla partitella finale dimostrando di aver smaltito il problema al polpaccio e candidandosi così a essere convocato per la trasferta di. Stesso discorso anche per; entrambi, però, dovrebbero accomodarsi in panchina. E così l’contro la squadra che lanciò Sarri nel grande calcio rimane, che con la squalifica di due giornate rimediata per l’espulsione contro l’Inter ha terminato il suo 2023. L’assenza dell’ex Spal dovrebbe quindi spianare le porte a Pellegrini con il ballottaggio Hysaj-Marusic sulla destra ...