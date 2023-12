Lazio | definito un innesto di calciomercato per giugno! Prima 6 mesi in prestito al Verona

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’avvio di stagione in casaè stato molto deludente e il rendimento entusiasmante della scorsa stagione è un lontano ricordo. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla sconfitta contro l’Inter e si prepara a scendere in campo per la sfida del campionato di Serie A contro l’Empoli. Si avvicina l’inizio diinvernale, nel frattempo la dirigenza haunper la prossima stagione. Si tratta di Emanuele Valeri, terzino classe ’98 della Cremonese, in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe concludere la stagione all’Hellase poi trasferirsi in biancoceleste.