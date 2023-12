Lavezzi ricoverato in ospedale in Uruguay | non è stato accoltellato e non è in pericolo di vita

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Preoccupazione per Ezequielal “Sanatorio Cantegril” di Punta del Este, in. A riportarlo sono i media locali, che hanno provato a fare chiarezza sull’accaduto. Il Pocho ha riportato una frattura ossea ma non è indi. Fonti della polizia di Punta del Este hanno inoltre smentito che l’ex calciatore sia, come inizialmente si vociferava. Ancora da chiarire invece la dinamica che ha portato al ferimento di. La famiglia sostiene che sia rimasto ferito in un incidente domestico: dopo esser salito su una scala per cambiare una lampadina, sarebbe caduto dall’alto sbattendo contro un mobile. Altri media argentini invece parlano di un’accesa discussione con un familiare, intervenuto per ...