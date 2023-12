Lavezzi in ospedale in Uruguay | forse accoltellato | ma la famiglia dice che è caduto da una scala

Apprensione ed ansia per il “Pocho” Lavezzi . Stando ai media internazionali l’ex attaccante del Napoli e Psg è finito in ospedale con una ferita ... ()

Ezequiel Lavezzi Accoltellato in Uruguay : Ricoverato in Ospedale

Ezequiel Lavezzi Accoltellato in Uruguay, Ricoverato con ferite gravi. Indagini in corso, tifosi del Napoli in ansia. Punta del Este, Uruguay – L’ex ... (napolipiu)