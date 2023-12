Lavezzi accoltellato in Uruguay in seguito ad un’aggressione

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ezequiel, ex calciatore del Napoli e molto amato dal popolo partenopeo sembra sia stato vittima di aggressione. Secondo sarebbe ricoverato presso il Sanatorio Cantegril di Punta del Este in. Il Pocho si sarebbe presentato alle Autorità questa notte con una ferita da taglio e la rottura della scapola dopo una festa a cui aveva partecipato in città. Questo quanto riportato da C5N.in ospedale L’ex attaccante del Napoli era accompagnato dalla compagna. Le autorità di ordine pubblico corse alla chiamata d’emergenza lo hanno trasportato nella clinica cittadina per il soccorso. La polizia sta raccogliendo in queste ore le testimonianze dei presenti alla festa e dello stesso, che non sembra essere in pericolo di vita. Al momento, l’ex calciatore azzurro non ha ancora sporto denuncia alle ...