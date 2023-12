Lavezzi “accoltellato dal fratello” | ma la famiglia smentisce | l’ex attaccante del Napoli ricoverato in ospedale

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Notizie drammatiche per Ezequielcalciatore die Paris Saint Germani si trova infattiinin Uruguay, al Sanatorio Cantegril di Punta del Este. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, sarebbe stato vittima di un’aggressione, probabilmentedal. Ma la suaparlando di un semplice incidente domestico.Leggi anche: Calciatore ucciso da un fulmine a 21 anni: allo stadio non c’erano ambulanzesi sarebbe presentato inla notte scorse con una ferita da taglio e la frattura della scapola. Le sue condizioni comunque non dovrebbero essere gravi, come riporta anche il quotidiano argentino Clarin. Secondo ...

