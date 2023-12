Latina Oltre tre chili di marijuana | ma anche hashish e pistole | uomo arresato in flagranza di reato

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)– Nel corso del pomeriggio del 19 dicembre a(LT), i Carabinieri della locale Stazione di Borgo Sabotino in coordinamento con la Stazione Carabinieri di Borgo Podgora, a conclusione di mirata attività info-investigativa, hanno arrestato indi “detenzione illegale di armi alterate, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”un L'articolo Temporeale Quotidiano.

Pubblicato il 16 Ottobre, 2023 Lazio in festa con il lotto . Nell’estrazione di venerdì 13 ottobre, come riporta Agipronews, la vincita più alta ... (dayitalianews)

Latina - Successo per la prima delle tre giornate di “Puliamo il mondo” , iniziativa promossa da Legambiente e organizzata dal Comune con la ... (ilfaroonline)

Latina – In data odierna i Carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Latina hanno notificato, un decreto di sequestro preventivo, ... (temporeale.info)

Latina – sorride il Lazio grazie al Lotto . Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 16 novembre sono stati vinti a Latina 14.750 euro da un ... (ilfaroonline)

I migliori album di Nek: Lei Gli Amici E Tutto Il Resto, Una Parte Di Me e tanti altri

Nel 1997 esce la nuova edizione che contiene il singolo Laura Non C'è , che diventa una hit internazionale e lancia la sua carriera in Spagna e in America. L'album vendeun milione di ...

Latina – Truffa aggravata ai danni dello Stato, denunciate 9 persone. Sequestrati oltre 2 milioni di euro TG24.info

Latina, dopo Taranto un primo bilancio e il punto sul mercato TuttoLatina

Findus: rinnovato integrativo per oltre 320 addetti

Findus mette sotto l’albero di Natale degli oltre 320 dipendenti un ottimo accordo integrativo. Campagne di prevenzione, permessi retribuiti, bonus economico: sono solo alcune delle iniziative che l’a ...

Decreto flussi, solo il 30% dei lavoratori extra Ue ammessi ottiene il contratto di soggiorno

Nel 2022 contratti di lavoro firmati, tra stagionali e non, sono stati solo 17.951 contro i 55.013 nulla osta rilasciati: l’analisi di Ero Straniero sui dati del Viminale ...