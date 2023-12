Latina Finanziamenti Cassa Depositi e Prestiti bonificati all’estero | quattro arresti della Guardia di Finanza

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)– Percepivanomilionari dalla(e dunque dal Tesoro e dallo Stato) che, anziché essere investiti per specifiche attività per le quali venivano erogate, venivanosu conti correnti aperti ad hoc in Stati esteri, tra cui la Polonia, la Francia, la Spagna, la Georgia e gli Emirati Arabi Uniti. L'articolo Temporeale Quotidiano.