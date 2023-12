L’armocromista di Elly Schlein sul video di Chiara Ferragni | “Scena poco reale | in grigio per simulare dispiacere”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)disuldiEnrica Chiccio,citata dain una sua intervista a Vogue, ha commentato ilcon il qualesi è scusata per la vicenda Balocco. Intervistata da Mow Magazine, l’esperta ha dito: “Se lo spirito del messaggio è, in tal caso ilè il colore ideale poiché nel suo specifico caso, si mette in contrapposizione ai colori caldi e brillanti del suo incarnato. Ma io avrei mantenuto i miei soliti colori”. Secondo, quindi,...