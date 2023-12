L’argento è il nuovo nero | ecco perché le borse silver sono il trend del momento

Leggi su amica

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO Come abbinare le scarpe argento: un look per ogni modello Gli accessoristati la grande rivelazione del 2023 e si preparano a catalizzare l’attenzione anche nelanno. Una borsa argento per il 2024: impossibile da non notare, risplende di luce propria e si abbina (a sorpresa) con tutto. A tracolla o a spalla, di dimensioni ridotte che limitano l’estro di questi speciali design, la tendenza è stata lanciata sulle passerelle per poi diventare virale online e tra gli Street Style. Molto di più che un accessorio da sfoggiare a Capodanno o in serate all’insegna del glamour, è il tocco di stile inaspettato che risolleva le sorti delle mise più basiche. Pronti a ricredervi su questa inattesa tendenza? Se l’argento ...