“L’antifascismo? Vabbè | cose d’altri tempi” Tutti i segnali percepibili che stiamo ignorando

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Un’Italia in crisi, un Parlamento fragile e sempre meno centrale, una debolezza sul piano internazionale, il malcontento di una popolazione sempre più impoverita, il timore di una rivoluzione rossa, un Paese ancora incapace di concepirsi unito e la debolezza di un sistema parlamentare sempre più afasico, incapace e e trasformista e le spaccature interne all’opposizione per affermarsi come unico portavoce di un progetto forte e riconoscibile. Così lo storico inglese Donald Sassoon racconta nel suo Come nasce un dittatore. Le cause del trionfo di Mussolini (Rizzoli 2010) la singolare congiuntura di eventi che creò le condizioni di una dittatura destinata a essere abbattuta solo dopo la più distruttiva delle guerre. Una cosa nel saggio di Sassoon colpisce particolarmente ed è il modo in cui molti, troppi attori della politica e della società dell’epoca sottovalutarono i molti piccoli ...